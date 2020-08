C'è tempo per... togliere gli occhi dal gobbo. Cronaca di un programma dove niente è spontaneo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Guardare C’è tempo per… significa stare per tutta la durata della puntata col dubbio che ci sia qualcuno dietro le tue spalle, perché è lì che finiscono puntualmente gli occhi di Beppe Convertini. Lo sguardo non è mai diretto alla telecamera, visto che è impegnato a controllare anche le virgole sul gobbo.L’analisi del programma estivo di Rai 1 potrebbe fermarsi qui. Nulla è genuino o naturale. Tempi e reazioni sono studiati, scritti, preventivati. Motivo per cui non è ipotizzabile il fuori programma, l’imprevisto che non ... Leggi su blogo

