L'Inter supera il Bayer Leverkusen e vola in semifinale di Europa League (Di martedì 11 agosto 2020) L'Inter ringrazia anche questa volta Romelu Lukaku, protagonista assolto con la sua 31ma rete stagionale ma utile anche in copertura e disposto anche a subire il ruvido trattamento dei difensori ... Leggi su tg.la7

Inter : ???? | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU 20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera anc… - josea19_ : RT @Inter: ???? | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU 20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera ancora Hradecky!… - Filoriky98 : RT @Inter: ???? | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU 20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera ancora Hradecky!… - Siipelupa1 : RT @Inter: ???? | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU 20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera ancora Hradecky!… - RRomyRossi : RT @Inter: ???? | ROOOOOOMEEEEELUUUUUUU 20' - #Lukaku!!! Riceve palla da Young in area, resiste alla carica di Tah e supera ancora Hradecky!… -