Barella e Lukaku, l'Inter vola in semifinale (Di martedì 11 agosto 2020) Conte in 21' stende il Leverkusen: poi subisce il 2-1 della stella Havertz e sbaglia più volte il 3-1. Stasera la rivale tra Basilea e Shakhtar. Leggi su quotidiano

Inter : ?? INTERVALLO Fine primo tempo alla Dusseldorf Arena, gara apertissima... ma per adesso siamo avanti noi! ?? ??… - FBiasin : Tutti cercano di convincere #Lukaku: 'Tu sei fortissimo, tu sei stato il piu bravo'. Lui se ne fotte e anche questa… - SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - andreafava1979 : RT @FBiasin: Tutti cercano di convincere #Lukaku: 'Tu sei fortissimo, tu sei stato il piu bravo'. Lui se ne fotte e anche questa sera elegg… - Rey8113 : #InterLeverkusen lo massacrano concede di fare calciare rigori ai suoi compagni ,gioca una partita monumentale ,pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Barella Lukaku

Dieci anni dopo l’ultima semifinale europea (era la Champions, nella stagione del Triplete), l’Inter raggiunge lo stesso traguardo in Europa League, eliminando il Bayer Leverkusen con ...Nerazzurri in gol due volte in 20', Romelu batte il record di Shearer. Prossimo atto lunedì contro la vincente di Shakhtar-Basilea. Due rigori assegnati ai lombardi e tolti dalla Var ...