Via Cassia, aggredito e ferito alla gola con un coltello mentre versa contanti alla cassa continua (Di lunedì 10 agosto 2020) Tentativo di rapina finito male ieri mattina intorno alle 12:30 in via Cassia, presso la filiale Intesa San Paolo. Un uomo di 43 anni, che era intento a versare dei contanti alla cassa continua dell’istituto, è stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto che, senza neanche avere l’accortezza di travisare il suo volto, lo ha dapprima minacciato puntandogli un coltello, poi, vedendo che la vittima non voleva consegnargli il denaro, lo ha ferito al collo. Ma, nonostante questo, la rapina non né andata a buon fine: tra il tentativo di reazione da parte del 43enne, che ha iniziato a urlare e l’arrivo di altre persone, il rapinatore è fuggito lasciando il coltello a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Via Cassia Paura al bancomat: accoltellato al collo mentre versa denaro in banca, ferito 44enne RomaToday Roma, 43enne ferito con coltello durante tentata rapina al bancomat

Tentata rapina a bancomat, vittima ferita con coltello

