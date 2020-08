La tempesta Thalia su Eubea, almeno sette morti. Tra le vittime un bimbo di pochi mesi (Di lunedì 10 agosto 2020) Grecia, la tempesta Thalia travolge l’isola Eubea. Il bilancio conta almeno sette vittime tra cui un bambino di pochi mesi caduto dalla culla. tempesta a Eubea, sette morti e almeno due dispersi. È grave il bilancio dell’ondata di maltempo che ha investito l’isola. Le violente precipitazioni sono quelle portate dalla tempesta Thalia, che ha causato inondazioni e allagamenti. In pochi minuti il livello dell’acqua ha superato il metro e mezzo costringendo le persone a rifugiarsi sui tetti delle proprie abitazioni per evitare di rimanere intrappolati o di essere portati via dalla forza ... Leggi su newsmondo

