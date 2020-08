Il Belgio colora d'arancione tre Cantoni (Di lunedì 10 agosto 2020) A chi ritorna da queste regioni, Bruxelles raccomanda una quarantena o un test. E maggior vigilanza. Leggi su media.tio.ch

BRUXELLES - Il Belgio mette ora in guardia i suoi cittadini dal recarsi nei cantoni Grigioni, Sciaffusa e Zugo. Per questi cantoni, il livello di allarme è arancione, Ginevra invece è ancora sulla lis ...In Ticino, sono invece stati conteggiati altri sette casi dallo scorso venerdì. Nei Grigioni, i contagi di domenica (comunicati lunedì) sono due. In nessuno dei due cantoni si registrano altri morti.