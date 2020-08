Coronavirus, calano i contagi ma non i ricoveri e i morti (Di lunedì 10 agosto 2020) Torna a scendere il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia ma risalgono i ricoveri in terapia intensiva. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute che segna 259 casi registrati nelle ultime 24 ore rispetto ai 463 di ieri. Sale invece - anche se rimane ai minimi registrati negli ultimi mesi - il numero dei decessi: 4, il doppio di ieri. I guariti sono 150 (ieri erano stati 151). Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.248.Molise, Basilicata e Friuli Venezia Giulia sono le uniche tre regioni italiane nelle quali nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di Covid-19. Dei 259 nuovi casi, il maggior numero di nuovi contagi, 39, si sono registrati in Emilia Romagna, 38 nel Lazio, 32 in Sicilia, 31 in Lombardia, 26 in Puglia. Dai dati si evence anche ... Leggi su ilfogliettone

