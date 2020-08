Addio a Franca Valeri: cento anni di ironia e intelligenza (Di lunedì 10 agosto 2020) Franca Valeri aveva compiuto da poco cento anni. Un'artista dall'ironia dissacrante e pungente che, con la sua intelligenza, ha stravolto le gerarchie della nostra tv. Se ne è andata serenamente, nel sonno. Una scomparsa silenziosa, ma intrisa di significato e di importanza per una donna che, da anni, ha animato il costume della nostra società, con savoir - faire ed eleganza, senza scadere nella volgarità gratuita e priva di fondamento. I funerali si svolgeranno in forma (...) - Musica e Spettacoli / Attrice Leggi su feedproxy.google

