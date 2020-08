Viviana Parisi e Gioele, i due testimoni chiave sono scomparsi (Di domenica 9 agosto 2020) Ci sono troppi misteri, troppe cose che non tornano, nella vicenda di Viviana Parisi e il piccolo Gioele, la madre trovata morta nel bosco di Caronia e il figlio di cui, invece, ancora non si ha nessuna traccia. Il corpo della dj, 43 anni, è stato ritrovato ieri, sabato 8 agosto: i due erano scomparsi da lunedì, dopo il piccolo incidente avvenuto in autostrada. Ora, come detto, l'angoscia di tutta Italia e del marito, Domenico Mondello, è per il piccolo scomparso. (Continua...) E tra le varie cose che proprio non tornano, c'è qualcosa che riguarda gli attimi che hanno seguito l'incidente in autostrada, che ha coinvolto la Opel Corsa di Viviana e un furgoncino con due operai a bordo. Questi ultimi hanno detto di aver ... Leggi su howtodofor

