Napoli | sondaggio per Reguilon del Real Madrid

Nelle prossime ore l'allenatore si incontrerà con il presidente per parlare del proprio contratto, in scadenza nel 2021: possibile rinnovo biennale o triennale. Si discuterà anche di mercato, con il t ...

Sergio Reguilon, terzino sinistro, 23 anni, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Siviglia, era stato ceduto per accumulare minuti ed esperienza (35 presenze, 3 gol tra Liga ed Europa League) ...

