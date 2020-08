Virus, 347 nuovi casi, -205 in 24 ore, e 13 morti. Solo 2 regioni a zero contagi (Di sabato 8 agosto 2020) il in Italia di oggi, sabato 8 agosto 2020 . Sono 347 i nuovi casi di positività a Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. I contagi sono dunque in calo: ieri erano 552, ovvero 205 in più rispetto a ... Leggi su leggo

NoiNotizie : Superata quota duecentocinquantamila. #coronavirus Corona virus: #Italia, 12953 positivi a test (+29 in un giorno)… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Coronavirusitalia: dall’inizio dell’epidemia, almeno 249.204 persone (+402 su ieri) hanno contratto il virus. Di queste 3… - momentosera : #Coronavirusitalia: dall’inizio dell’epidemia, almeno 249.204 persone (+402 su ieri) hanno contratto il virus. Di q… - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia Italia, 12694 attualmente positivi (+48 in un giorno) con 35187 decessi (6) e 20… -