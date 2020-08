Roma. Non accetta la fine della relazione, perseguita l’ex e le distrugge due auto a martellate: arrestato 40enne (Di sabato 8 agosto 2020) Era stato già sottoposto alla custodia cautelare in carcere nel marzo scorso per atti persecutori, sostituita nel mese di aprile con la misura degli arresti domiciliari fino al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa a maggio. Misure che però non hanno fermato lo stalker. LE auto PRESE A martellate Due gli interventi, a distanza di due giorni, effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa. I tentativi di approccio subiti dalla vittima, nel quartiere di San Basilio, da parte dell’ex si trasformavano in atti violenti da parte dell’uomo, che – vistosi respinto in entrambe le occasioni – sfogava la sua rabbia su due autovetture danneggiandole con un martello prelevato dal sottosella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

