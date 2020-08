Nesta: "Frosinone, niente calcoli. Passa chi sbaglia meno" (Di sabato 8 agosto 2020) Frosinone - "Facciamo di tutto per recuperare, abbiamo ancora oggi e domani, e portare i giocatori al 100%. Nell'ultima gara abbiamo speso molto" . Lo ha dichiarato Alessandro Nesta , allenatore del ... Leggi su corrieredellosport

DAZN_IT : Esplode Nesta, vola il Frosinone ?? Una gemma di Ciano al 120' spalanca le porte della semifinale ai ciociari ??… - sportli26181512 : Nesta: '#Frosinone, niente calcoli. Passa chi sbaglia meno': Il tecnico: 'Si vedono tanti errori, in questo periodo… - alqa6an851 : RT @DAZN_IT: Esplode Nesta, vola il Frosinone ?? Una gemma di Ciano al 120' spalanca le porte della semifinale ai ciociari ?? #SerieBKT #DA… - Maxct79 : Con l'esonero di #Sarri si può scatenare il domino delle panchine: Simone #Inzaghi può andare alla #Juventus e Ales… - _appenteng : RT @Semprista: Nesta’s Frosinone are through to the playoff semi-final! ???? We could potentially see: • Alessandro Nesta • Gennaro Gattu… -

Ultime Notizie dalla rete : Nesta Frosinone Nesta revolution: coraggio, impegno e un nuovo modulo. Il Frosinone è rinato La Gazzetta dello Sport Frosinone-Pordenone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo aver eliminato il Cittadella al termine di 120 minuti al cardiopalma, il Frosinone prosegue la propria avventura nei playoff di Serie B affrontando il Pordenone in semifinale. Partite d'andata e ...

Frosinone, Nesta: "Pordenone squadra importante. Vietato sbagliare"

FROSINONE-"Dopo la vittoria col Cittadella siamo guardati con occhi diversi, stavamo attraversando un periodo non buono, mentre a Cittadella ha fatto vedere cose diverse".Alessandro Nesta, allenatore ...

Dopo aver eliminato il Cittadella al termine di 120 minuti al cardiopalma, il Frosinone prosegue la propria avventura nei playoff di Serie B affrontando il Pordenone in semifinale. Partite d'andata e ...FROSINONE-"Dopo la vittoria col Cittadella siamo guardati con occhi diversi, stavamo attraversando un periodo non buono, mentre a Cittadella ha fatto vedere cose diverse".Alessandro Nesta, allenatore ...