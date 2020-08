Lorella Cuccarini festeggia il compleanno della figlia Sara: 26 anni, è la sua fotocopia (Di sabato 8 agosto 2020) Archiviati l’addio e la polemica su La Vita in diretta, per Lorella Cuccarini è iniziata l’estate. Che è all’insegna delle ricorrrenze familiari a quanto pare. Pochi giorni fa, per esempio, la gioia della ‘più amata dagli italiani’ per le “nozze di granito” con il marito Silvio Testi. La conduttrice ha pubblicato sul suo Instagram due bellissimi scatti al mare con il marito il cui vero nome è Capitta. I due sono sposati da 29 anni e hanno 4 figli e Lorella ha deciso di festeggiare pubblicamente il loro 29esimo anniversario di nozze con foto e dedica su Instagram. “29 anni e sentirli… con gioia. Le chiamano ‘nozze di granito’: cosa vorrà dire? Grazie a ... Leggi su caffeinamagazine

