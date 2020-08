La Juve vince con il Lione ma è eliminata. Esonerato Sarri, al suo posto Pirlo (Di sabato 8 agosto 2020) Era la tappa-chiave della stagione, per una Juventus che - più che il nono scudetto consecutivo- pretendeva un posto nella fase finale della Champions League. Ma il traguardo è svanito ieri sera agli ... Leggi su tg.la7

Champions League, la Juventus vince ma non basta. E' eliminata Fiorentina.it Juve, il saluto di Pjanic: "In bocca al lupo, per sempre #FinoAllaFine"

Pjanic lascia la Juventus dopo quattro stagioni, 122 presenze in Serie A condite da 15 gol, 178 con 22 complessivi considerando anche le altre competizioni. Inoltre 4 scudetti vinti, 2 Coppe Italia ed ...

Juventus, eliminazione fatale: Maurizio Sarri è stato esonerato. Chi lo sostituirà? – AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

La comunicazione al tecnico è arrivata in mattinata, a poche ore dall’inutile 2-1 contro i francesi che avevano vinto in casa 1-0 all’andata. E se ieri nel post-partita Andrea Agnelli aveva annunciato ...

