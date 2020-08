I grillini fuggono, ma chi resta costa di più (Di sabato 8 agosto 2020) Giulia non c'è, è andata via, non sta più nella consorteria. E sì che si chiama Grillo, come il fondatore, nomen omen, coincidenze esoteriche, vite parallele. Poi ci ha ripensato, in puro stile grillino caciottaro, “la mia era solo una battuta”. Dev'essersi fatta due conti, tipo Jerry Calà quando dava gli esami all'università e rifiutava un misero 18, poi guardava il libretto: “Tutti 18, dove vado?”. Giulia c'è ancora ma la diaspora del grillino errante non si arresta: in ventidue alla Camera, in tredici al Senato hanno preso strade diverse o sono stati espulsi coi pretesti più lunatici: e via questo e via quello, e addio Giarrusso e ciao Paragone, e la Alessandra Riccardi passata clamorosamente, si fa per dire, alla odiata Lega, come già Ugo Grassi, Stefano Lucidi, Francesco Urraro. ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : grillini fuggono I grillini fuggono, ma chi resta costa di più Nicola Porro E per ultimo cantò il Grillo... Tra addii veri e addii finti l’M5s è nel marasma

Nel magico mondo dei 5Stelle sta succedendo di tutto e, pur essendo una citazione banale, come direbbe il presidente della Cina comunista, Mao Zedong, “grande è il disordine sotto il cielo, quindi la ...

Ko su Mes e commissioni. Processo ai vertici M5s: "Non abbiamo una linea"

Liberi tutti, rompete le righe. E però non parlate a nome del M5s perché non c'è una linea politica. Il momento dei Cinque Stelle può essere riassunto in modo efficace da una frase dal sen fuggita di ...

Nel magico mondo dei 5Stelle sta succedendo di tutto e, pur essendo una citazione banale, come direbbe il presidente della Cina comunista, Mao Zedong, “grande è il disordine sotto il cielo, quindi la ...Liberi tutti, rompete le righe. E però non parlate a nome del M5s perché non c'è una linea politica. Il momento dei Cinque Stelle può essere riassunto in modo efficace da una frase dal sen fuggita di ...