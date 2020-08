Week end 8-9 agosto a Firenze e in Toscana: spettacoli, eventi, festival (Di venerdì 7 agosto 2020) Gli spazi estivi, i cinema all'aperto, la «Musical Night» con Calici di Stelle, la «Butterfly» al festival Puccini di Torre del Lago, il Grey Cat festival Leggi su firenzepost

Gazzetta_it : #Milan La firma di #Ibrahimovic: si tratta sui bonus, week-end decisivo - FirenzePost : Week end 8-9 agosto a Firenze e in Toscana: spettacoli, eventi, festival - Mcomprender : RT @GucciPatrizia: #DonneInArte #art #Artlovers @PasqualeTotaro @alecoscino W. RUSSELL FLINT?????????????????? 1880-1969 ' The Beach' Non si pos… - nicolettagiust1 : @eflatmajor73 Apperò... ho rischiato anch’io di andare in montagna questo week end, poi ho virato su Mykonos. - pesaronews : Pesaro, i tuoi spazi: tra borghi e quartieri. Ecco il programma del week end -