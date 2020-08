Via libera del Mef all’assunzione di oltre 84mila docenti. Azzolina: “Una bella notizia per la scuola. Graduatorie pronte tra fine agosto e inizio settembre” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Assumiamo 84.808 docenti a tempo indeterminato. Il ministro Gualtieri ha dato l’ok. Poi ci sono 11.000 Ata. E’ un grandissimo segnale di attenzione da parte di questo governo ed è una bella notizia per la scuola”. E’ quanto ha annunciato, ieri sera a In onda, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Stiamo lavorando – ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo – perché le Graduatorie provinciali digitalizzate dei docenti siano pronte tra fine agosto e inizio settembre”. La Azzolina si è detta “assolutamente contraria alla regionalizzazione della scuola” e a ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Sicilia, via libera a piano triennale offerta formativa istituti tecnici superiori Orizzonte Scuola Coronavirus, nuovo focolaio in Basilicata, una ventina i positivi nel centro di accoglianza migranti a Ferrandina

Nuovo focolaio di coronavirus in Basilicata. Anche in questo caso è interessata una struttura di accoglienza per migranti. Dopo i 42 casi dei bengalesi ospitati a Potenza e Irsina, anche all’Hotel Old ...

SAGRA DELLE SAGRE, -1 ALL’INAUGURAZIONE. OGGI L’ULTIMO SOPRALLUOGO

BARZIO – Meno di 24 ore al via della 55ª edizione della Sagra delle Sagre, praticamente l’unico grande evento in Valsassina che andrà in scena in epoca di Coronavirus. Ieri il via libera dalla Commiss ...

