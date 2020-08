Juventus-Lione, Varriale: “Eliminazione clamorosa, Sarri non dovrebbe essere il solo imputato” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il giornalista Rai Enrico Varriale ha espresso sul suo profilo Twitter la sua opinione in merito all’eliminazione dalla Champions League della Juventus per mano del Lione. “clamorosa eliminazione per la Juventus estromessa dalla Champions League dal Lione. Non basta ai bianconeri il solito straordinario Cristiano Ronaldo e un rigore assai generoso concesso dall’arbitro. Ora cominceranno i processi ma sarebbe ingiusto se l’imputato fosse solo Sarri” ha scritto Varriale. clamorosa eliminazione per @Juventusfc estromessa dalla @ChampionsLeague dal #Lione. Non basta ai bianconeri il solito straordinario @Cristiano e un rigore assai generoso concesso dall' ... Leggi su sportface

