Juve, se superi il Lione ti aspetta un tesoretto da 10 milioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Juve, quarti di finale, un affare da molti milioni oltre che di prestigio, in ballo tanti soldi, il passaggio del turno appare fondamentale Juve, quarti di finale, un affare da molti milioni oltre che di prestigio, in ballo tanti soldi, il passaggio del turno appare fondamentale. CONTI IN CASA BIANCONERA- Accedere alla Final Eight consentirebbe alla Juventus di incrementare i ricavi dalla UEFA che, dopo la fase a gironi, ammontavano già a 70,3 milioni di euro. I quarti valgono un bonus da 10,5 milioni e in caso di proseguimento, i premi sarebbero ancora più ricchi.

Lo scudetto va bene, ma il chiodo fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare l’Olympique Lione guidato dall’ex romanista Rudi Garc ...

