Internet in vacanza: costi, tariffe e soluzioni per rimanere sempre connessi (Di venerdì 7 agosto 2020) Le ferie estive sono alle porte e la necessità di portarsi Internet in vacanza è una costante per milioni di italiani. Una connessione affidabile in mobilità ci è indispensabile anche durante i giorni di relax, per consultare mappe, cercare attrazioni e monumenti da visitare, ma anche per postare gli scatti più memorabili dell’estate 2020. Come ha dimostrato un’indagine di SOStariffe.it ci sono quattro tipologie di sistemi per connettersi alla rete Internet dalle località delle nostre vacanze Dalla chiavetta a quella a tempo, ideale per le seconde case, dallo smartphone in hotspot alla connessione ad una Wi-Fi: ecco pregi e difetti dal punto di vista di prezzi e prestazioni di ognuna di queste soluzioni con cifre ... Leggi su gqitalia

