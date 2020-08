Beirut, direttore di porto in manette: congelati i conti di 7 persone (Di venerdì 7 agosto 2020) continuano le indagini sull’esplosione di Beirut, con anche il direttore di porto finito in carcere. Nell’operazione, congelati i conti di 7 persone. Non si arrestano le indagini a Beirut, dopo l’esplosione che ha devastato la capitale libanese, anche il direttore di porto Hassan Koraytem è finito in carcere. Infatti Koraytem è tra le 15 persone … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

