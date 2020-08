Manolas: ” Messi il numero uno. Spero che Insigne recuperi” (Di giovedì 6 agosto 2020) Kostas Manolas ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato del match di sabato tra Barcellona-Napoli: “Ho incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: coraggio Kostas, riprovaci. Messi si ferma di squadra, senza temerne il talento. È il numero uno al mondo secondo me, per qualità e intelligenza calcistica.La pressione è tutta su di loro, Spero che Insigne recuperi. Io sto bene, il dolore alle costole è passato”. Foto: twitter ufficiale Uefa L'articolo Manolas: ” Messi il numero uno. Spero che Insigne recuperi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

