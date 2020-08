Lazio, festa per Immobile a Positano: c'è la torta con la Scarpa d'Oro (Di giovedì 6 agosto 2020) Positano - Ciro Immobile mette piede sulla Costiera Amalfitana, una terra che conosce bene. Ha iniziato a giocare a calcio nel Sorrento prima di approdare alla Juventus e dar via alla sua grande ... Leggi su corrieredellosport

POSITANO - Ciro Immobile mette piede sulla Costiera Amalfitana, una terra che conosce bene. Ha iniziato a giocare a calcio nel Sorrento prima di approdare alla Juventus e dar via alla sua grande carri ...

Virus Lazio, 12 casi di cui 3 di «importazione» e un morto

La Regione fa sapere che «Oggi nel Lazio si registrano 12 casi e un decesso. Di questi 3 sono casi di importazione: un caso dal Kosovo, uno da Albania e uno da Senegal. Nella Asl Roma 1 un caso nelle ...

