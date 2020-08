Yoshida criptico: «Mi sono divertito alla Sampdoria» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Maya Yoshida ha fatto un bilancio della prima stagione alla Sampdoria e rivolto lo sguardo alla prossima – FOTO Maya Yoshida è uscito allo scoperto pubblicando un tweet in merito all’esperienza vissuta con la Sampdoria, annunciando di essere pronto a ripartire in vista della prossima stagione. sono in corso i contatti tra il difensore giapponese e il club blucerchiato per il rinnovo biennale del contratto. «sono stati sei mesi molto difficili e strani, con ansia e conflitti, ma alla fine della stagione ho potuto dire “Mi sono divertito”. Ora riposiamoci e prepariamoci per la prossima avventura. Non vedo l’ora di iniziare un nuovo ... Leggi su calcionews24

