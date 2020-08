L’Enac contro Ryanair: «Non rispetta le norme anti-Covid. O rimedia o stop ai voli» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per l’Ente nazionale per l’aviazione civile la low cost ha «ripetutamente violato le norme sanitarie anti-Covid disposte dal governo italiano». Rischia il blocco dei voli Leggi su corriere

