Insulti a Carfagna e Bartolozzi, Sgarbi sospeso dalla Camera per 15 giorni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 25 giugno 2020, Vittorio Sgarbi era stato allontanato dalla Camera dei deputati perché – nel corso di un suo intervento – aveva pesantemente insultato Mara Carfagna (vicepresidente della Camera che in quel momento stava conducendo la seduta) e la deputata Giusi Bartolozzi. Il giorno successivo, Sgarbi aveva provato a difendersi sostenendo che le due deputate avessero inventato tutto. Invece, oggi è arrivata la notizia delle conseguenze di quella giornata di dibattiti e battibecchi a Montecitorio. LEGGI ANCHE > Vittorio Sgarbi cacciato e portato via di peso dalla Camera VIDEO Sgarbi sospeso dalle attività parlamentari per gli ... Leggi su giornalettismo

