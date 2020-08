Incidente al Foro a Francavilla: tre vetture coinvolte, due feriti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un brutto Incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, nella zona Foro tra Francavilla e Ortona. Per cause ancora da accertare, un'auto e un furgone si sono scontrati ... Leggi su chietitoday

PLRomaCapitale : #Roma - Via del Foro Italico, #traffico rallentato causa incidente nel tratto compreso tra Via Salaria e Corso di F… - LuceverdeRoma : [AGG] ??#Roma #incidente - Via Salaria code tra Aeroporto Roma Urbe e Via del Foro italico > centro città #luceerde… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via del Foro Italico, possibili rallentamenti causa #incidente altezza corso di Francia in direzione San Giovanni. - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via del Foro Italico -altezza Corso di Francia traffico rallentato > San Giovanni #luceverde #Lazio - CristopherGius1 : RT @romamobilita: Via del Foro Italico/Tangenziale, possibili difficoltà di circolazione per incidente nel tratto compreso tra Corso Franci… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Foro Incidente al Foro a Francavilla: tre vetture coinvolte, due feriti ChietiToday Trebisacce: incidente stradale, imputato assolto da omicidio colposo e condannnato solo per lesioni personali colpose

Accusato di omicidio colposo per aver causato la morte di N. C., di 84 anni all’epoca dell’incidente, a seguito di investimento stradale, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Castrovillari dr ...

Cade dal monopattino su via dei Fori Imperiali: 18enne portata in ospedale con l'ambulanza

Nel giorno in cui la sindaca Virginia Raggi lancia e decanta gli steward dei quattro operatori che gestiscono il servizio di monopattini in sharing, un nuovo incidente allunga la serie che sta caratte ...

Accusato di omicidio colposo per aver causato la morte di N. C., di 84 anni all’epoca dell’incidente, a seguito di investimento stradale, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Castrovillari dr ...Nel giorno in cui la sindaca Virginia Raggi lancia e decanta gli steward dei quattro operatori che gestiscono il servizio di monopattini in sharing, un nuovo incidente allunga la serie che sta caratte ...