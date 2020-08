Gotti si riavvicina all’Udinese. Semplici per ora aspetta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luca Gotti si sta riavvicinando all’Udinese. Secondo quanto riportato da Sportitalia c’è stato un disgelo dopo l’incontro di un paio di sere fa che aveva creato non pochi problemi, al punto che la rottura sembrava dietro l’angolo. Invece, la giornata di oggi é stata positiva e si potrebbe arrivare a un accordo entro 48 ore. Semplici resta comunque il principale candidato in caso contrario, ma per ora è in stand-boy. Foto: Twitter ufficiale Udinese L'articolo Gotti si riavvicina all’Udinese. Semplici per ora aspetta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

