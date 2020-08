Cristiano Ronaldo compra la Bugatti Voiture Noire, l'auto più cara del mondo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alla fine lo ha fatto davvero. Cristiano Ronaldo si è comprato l'automobile più cara al mondo, la Bugatti La Voiture Noire. Eccola, bellissima, in un post su Instagram. La Voiture Noire, oltre a essere la più costosa (si parla di 8 milioni e mezzo di euro !!!), è anche la più esclusiva: presentata al salone di Ginevra del 2019, pare che ne esistano solo 10 al mondo. La supercar ha un motore 8 litri di 16 cilindri con 4 turbocompressori che sviluppano una potenza di 1500 cavalli e coppia di 1600 Nm. Raggiunge una velocità di 380 km/h con accelerazione da 0 a 60 km/h in soli 2,4 secondi. ... Leggi su gqitalia

