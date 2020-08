“Campania, 55 Comuni senza depurazione”. Legambiente: “Che vergogna” (Di mercoledì 5 agosto 2020) I volontari di Legambiente Campania, in occasione della tappa campana di Goletta Verde, alla foce del torrente Agnena a Mondragone (Caserta) hanno esposto lo striscione recante la scritta “Che vergogna”. Il torrente Agnena, infatti, è stato protagonista suo malgrado nel maggio scorso, di uno sversamento di acque nere. Una circostanza non nuova, verificatasi in passato almeno altre quattro volte, sulla quale sta indagando la Procura. Sulla vicenda Legambiente Campania ha annunciato inoltre che con il supporto del Centro di Azione Giuridica, ha inviato alla Procura un atto di interesse che una volta incardinato il processo, permetterà all’associazione di costituirsi parte civile. Con i numeri e le storie del rapporto Mare Monstrum 2020, Legambiente ha messo in evidenza come la Campania detenga il ... Leggi su ladenuncia

