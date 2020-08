Beirut, troppe cose non quadrano: ora la rabbia è tanta e la sfiducia totale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le immagini dell’alba mostrano una Beirut devastata. Il numero dei morti e dei feriti continua ad aumentare, l’aria è inquinatissima da sostanze tossiche. I più anziani, quelli che hanno vissuto la lunga guerra civile libanese, parlano di un’esplosione mai così potente. I sopravvissuti e i parenti di coloro che hanno perso la vita pongono una serie di domande, cui un governo decente dovrebbe rispondere presto attraverso un’indagine imparziale, trasparente, approfondita e indipendente. Chissà se sarà mai così. Quello che già sappiamo riguarda la provenienza di quel carico di nitrato d’ammonio. Sappiamo anche grazie a questo approfondimento di Al-Jazeera che varie autorità erano consapevoli dei rischi. Queste, invece, sono le domande che attendono una risposta: chi decise di stoccare ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Beirut troppe Esplosione a Beirut, ministero della Salute: “mancano le celle frigo per le troppe salme” Meteo Web Default, crisi, Covid e ora le esplosioni. Libano sull'orlo del baratro

Ora, le esplosioni del porto di Beirut, zona vitale della capitale libanese a cui attraccano ... rimesse estere e che rappresentano un fardello sui conti pubblici ora troppo difficili da gestire. Il ...

Il dolore di Mika per l’esplosione di Beirut in Libano: “Quello che è accaduto mi strazia”

La tragedia che ha colpito Beirut in Libano, dove una serie di esplosioni hanno causato oltre 100 morti e migliaia di feriti, non poteva lasciare indifferente Mika. Il cantante, infatti, è nato a Beir ...

