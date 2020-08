“Vi.Vi”, un docufilm per esplorare la filosofia del sorriso (Di martedì 4 agosto 2020) Da Rosario Fiorello, ad Angelo Pintus a Peppe Quintale, Aldo, Giovanni e Giacomo e tanti altri; per molti artisti italiani i villaggi turistici sono stati la palestra ideale per esprimere e sviluppare il proprio talento, imparando a regalare al pubblico sorrisi e spensieratezza. Ed è proprio questo che ha ispirato il docufilm "Vi Vi - La filosofia del sorriso" che racconta il mondo degli animatori turistici, diretto dall'attore e regista salernitano Pasquale Falcone e prodotto da Nicola D'Auria per Pragma film."Vi.Vi, dal villaggio al viaggio, è un docufilm sulla filosofia del sorriso - ha spiegato il regista, Pasquale Falcone - facciamo un excursus nel mondo dell'animazione, i valori dell'animatore e i dettami di Gerard Blitz (fondatore del Club Méditeranée, ... Leggi su ilfogliettone

