Progetto ‘Lazio in tour’ : ecco cosa c’è da sapere (Di martedì 4 agosto 2020) Sono davvero felice che dopo tanto lavoro la Regione Lazio sia riuscita a far ripartire un Progetto al quale tengo molto, ‘Lazio in tour’, che permette a tutti i ragazzi tra i 16 i 18 anni di viaggiare gratuitamente per 30 giorni fino al 30 settembre sui mezzi regionali: autobus Cotral e i treni regionali di Trenitalia. Un’occasione irripetibile per scoprire il Lazio e le innumerevoli ricchezze che può offrire: borghi unici, parchi naturalistici, scorci straordinari, un’enogastronomia di livello mondiale. Ma soprattutto un modo per i nostri ragazzi di poter sfruttare l’estate divertendosi, stando insieme, condividendo esperienze e scoprendo luoghi incredibili senza spendere un solo euro, grazie a questo Progetto. Per ottenere l’agevolazione basta possedere la Lazio Youth Card (per tutte le info scaricare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Progetto ‘Lazio in tour’ : ecco cosa c’è da sapere - pietrogiliberti : RT @RegioneLazio: Riparte il progetto OSSIGENO 10 milioni di euro per il triennio 2020/2022 per la piantumazione di 6 milioni di alberi, u… - Italpress : RT @RegioneLazio: Riparte il progetto OSSIGENO 10 milioni di euro per il triennio 2020/2022 per la piantumazione di 6 milioni di alberi, u… - RegioneLazio : Riparte il progetto OSSIGENO 10 milioni di euro per il triennio 2020/2022 per la piantumazione di 6 milioni di alb… - NPalmiotti : Regione Lazio: SALVIAMO TERMINILLO: FERMIAMO UN PROGETTO INUTILE E DANNOSO, #NOTSM! - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto ‘Lazio "Regione Lazio sostiene l'eccellenza formativa del Campus Peroni" Affaritaliani.it