Malati di pulito, quali sono le puntate andate in onda il 4 agosto? (Di martedì 4 agosto 2020) Le puntate di martedì 4 agosto di Malati di pulito, programma in onda su Real Time, provengono dalla terza stagione. Si tratta degli episodi 2 e 9 del programma che ha come protagonista Linda Dykes, “malata” di pulizie e proprietaria di un’agenzia di pulizie. Stagione 3, Episodio 2 Gemma, che rovina due aspirapolveri all’anno, incontra il collezionista compulsivo di vestiti Jim. Angie incontra Brian, convinto che pulire sia un ‘lavoro’ da donne. Stagione 3, Episodio 9 E’ lo speciale natalizio. Sappiamo come Natale sia il periodo delle buone intenzioni, dei regali, delle feste e delle celebrazioni. Ma se sei un collezionista compulsivo, in cui il Natale è solo disordine e polvere. Linda proverà a risolvere la ... Leggi su nonsolo.tv

