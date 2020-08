Lorella Cuccarini vera dea in bikini: traguardo speciale per lei (Di martedì 4 agosto 2020) Lorella Cuccarini, lontana dalla tv, si mostra in bikini per festeggiare un traguardo davvero speciale: “29 anni e sentirli… con gioia” Lorella Cuccarini, Fonte foto: Instagram (@lCuccarini)Sempre meravigliosa e molto amata dai suoi fan, Lorella Cuccarini si mostra in bikini e condivide con i tantissimi follower un traguardo davvero molto importante: “29 anni e sentirli… con gioia”. Dopo le tante voci che nel corso del tempo si sono sentite a causa dell’addio di Alberto Matano a ‘La vita in diretta‘, la bella conduttrice ha deciso di staccare la spina e godersi le tanto attese, desiderate e meritate vacanze. Solo ... Leggi su chenews

liviofiorillo : RT @ethan771hotmail: Ritorna a Nepi il Festival della danza e delle danze: tra i premiati... #AlmaManera #BeppeMenegatti #CarlaFracci https… - annatomasi1 : RT @ethan771hotmail: Ritorna a Nepi il Festival della danza e delle danze: tra i premiati... #AlmaManera #BeppeMenegatti #CarlaFracci https… - ethan771hotmail : Ritorna a Nepi il Festival della danza e delle danze: tra i premiati... #AlmaManera #BeppeMenegatti #CarlaFracci… - TweetNotizie : Lorella Cuccarini, 29 anni di matrimonio con Silvio Testi. La figlia: «Siete i più belli di tutti» - zazoomblog : Lorella Cuccarini festeggia le nozze di granito con Silvio Testi in Sardegna (Foto) - #Lorella #Cuccarini… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini Ezio Greggio, il clamoroso aneddoto su Lorella Cuccarini: "Mi ricordo quel piedino..." Liberoquotidiano.it Lorella Cuccarini e Silvio Testi: “29 anni insieme”/ “Le chiamano nozze di granito..”

Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggiano 29 anni di matrimonio con una vacanza in Sardegna e le foto d’amore conquistano tutti. Un matrimonio che dura da 29 anni e quattro figli: sono questi i ...

Lorella Cuccarini, 29 anni di nozze col marito. La figlia si emoziona: "Siete i più belli di tutti"

Sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. E un amore così merita festeggiamenti speciali. Per questo Lorella Cuccarini ha voluto celebrare l'anniversario di matrimonio con il marito ...

Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggiano 29 anni di matrimonio con una vacanza in Sardegna e le foto d’amore conquistano tutti. Un matrimonio che dura da 29 anni e quattro figli: sono questi i ...Sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. E un amore così merita festeggiamenti speciali. Per questo Lorella Cuccarini ha voluto celebrare l'anniversario di matrimonio con il marito ...