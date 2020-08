Illimity chiude I semestre con utile netto in crescita a 15 mln di euro (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Illimity chiude il primo semestre 2020 in netta crescita, segnando un utile netto pari a 15 milioni di euro rispetto alla perdita di 11,4 milioni del primo semestre 2019, esercizio in cui la banca era in fase di start up.Lo rende noto il Gruppo che ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre, sottolineando la crescita costante della banca nel II trimestre 2020, chiuso con un utile netto di 10,3 milioni, valore più che doppio rispetto ai 4,5 milioni del I trim. Gli attivi raggiungono i 3,2 miliardi di euro (1,3 mld al 30 giugno 2019 e 3 mld al 31 marzo 2020), il CET1 ratio è pari al 18,2% (19% proforma) e la liquidità ... Leggi su quifinanza

