Conti pubblici, a luglio fabbisogno settore statale a 7,2 MLD (Di martedì 4 agosto 2020) A luglio, secondo i dati del Mef, il saldo del settore statale si e' chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 7.200 milioni, in peggioramento di circa 10.500 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno.

