I 18 migranti fuggiti dalla quarantena a Cori (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel corso della notte, 18 migranti trasferiti a Latina lo scorso 28 luglio e ospitati nel centro di accoglienza di Cori (Latina), tutti già sottoposti al tampone e risultati negativi al Covid, si sono allontanati dalla struttura, dove stavano proseguendo il periodo di sorveglianza fiduciaria. Di questi, 13 sono stati rintracciati dalla polizia, molti stavano tentando di salire sui treni diretti a Roma. Proseguono le ricerche degli altri cinque stranieri. Dopo l’appello notturno che aveva certificato l’assenza dei 18 (su un totale di 43), la cooperativa che gestisce la struttura di accoglienza, la Medihospes, ha allertato i poliziotti che presidiavano l’esterno, ma dei fuggitivi non si è trovata nessuna traccia. I diciotto, 17 tunisini e un egiziano, molti dei quali ... Leggi su nextquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus, 18 migranti in isolamento fuggiti da Cas di Latina

