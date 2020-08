Gemelli uccisi dal papà mostro: ecco i risultati tossicologici (Di lunedì 3 agosto 2020) Elena e Diego, i due Gemellini di Gessate uccisi dal padre la notte tra il 26 e il 27 giugno, non sono stati sedati prima di essere strangolati. Questo è quanto emerso nel primo responso dell'autopsia effettuata sui due corpicini. Inizialmente si era pensato che Mario Bressi, l'omicida, li avesse sedati: un ipotesi che, come riportato da Il Giorno, non ha trovato conferma nell'esito degli esami autoptici. Il primo a essere ucciso, intorno alle 22.30 del 26 giugno, è stato Diego: il ragazzino non si sarebbe accorto di nulla, sarebbe morto senza sapere che il padre, una delle persone di cui si fidava di più al mondo, lo stava uccidendo. La seconda a morire, due minuti dopo il fratello, è stata invece Elena: sul collo della dodicenne sono state trovate delle ecchimosi, segno – per gli inquirenti – che lei invece ... Leggi su howtodofor

