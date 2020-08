Documentari sul minimalismo e sulla sostenibilità, per una vita migliore! (Di lunedì 3 agosto 2020) Nell’articolo di oggi, parleremo di alcuni Documentari sul minimalismo e tutto ciò che ruota intorno a questo interessante ed importante tema! Sostenibilità, cura del Pianeta e della propria salute, anti spreco e vita minimalista: questi sono solo alcuni degli argomenti che troverete in questi 5 prodotti davvero imperdibili. Vivere con l’essenziale, essere attenti all’immondizia e a ciò che si acquista non è solo per il benessere dell’ambiente, ma anche per il nostro. Avere attenzione di ciò che caratterizza la nostra vita, anche il disordine della casa, dona serenità e felicità. Ecco 5 Documentari sul minimalismo e sulla sostenibilità che cambieranno la vostra vita! Buona ... Leggi su pianetadonne.blog

hiddlestovn : certo che guardo i documentari sugli animali! a patto che non siano su animali in via d'estinzione perché mi viene… - OdisseoT : RT @rafcalandra: Ogni volta i brividi, ogni volta sconcerto e emozione. Mi sono occupata tante volte della #StrageDiBologna (domattina h7.1… - rafcalandra : Ogni volta i brividi, ogni volta sconcerto e emozione. Mi sono occupata tante volte della #StrageDiBologna (domatti… - lciae8 : Sul curriculum: lungimiranza maturata nella supervisione di documentari estivi - fabietto68 : @Masssimilianoo Se ricordo bene realizzava documentari sul Papa: vecchi ricordi del vecchio mondo dell'Home Entertaiment -

Ultime Notizie dalla rete : Documentari sul PAROLDO/ Premio Palodium, il programma: due documentari per la prima di giovedì Cuneocronaca.it Dopo The Last Dance, un film sulla vita di Beckham

David Beckham è in trattative per la realizzazione di un film sulla sua vita, tra campo e famiglia. L’ex calciatore sarebbe stato ispirato dal recente documentario su Michael Jordan, “The Last Dance”, ...

Sicilia Mater, continuano gli appuntamenti dal 3 al 9 agosto

Dopo gli appuntamenti in streaming iniziati durante il lockdown, la rassegna culturale “Sicilia Mater” curata da Giusy la Spada e Salvo Presti, torna in presenza. Gli eventi, inseriti nel calendario d ...

David Beckham è in trattative per la realizzazione di un film sulla sua vita, tra campo e famiglia. L’ex calciatore sarebbe stato ispirato dal recente documentario su Michael Jordan, “The Last Dance”, ...Dopo gli appuntamenti in streaming iniziati durante il lockdown, la rassegna culturale “Sicilia Mater” curata da Giusy la Spada e Salvo Presti, torna in presenza. Gli eventi, inseriti nel calendario d ...