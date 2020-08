Sampdoria, sospiro di sollievo per Tonelli (Di domenica 2 agosto 2020) GENOVA - Il pareggio indolore di ieri con il Brescia che ha chiuso il campionato della Sampdoria aveva lasciato in eredità l'apprensione per le condizioni di Lorenzo Tonelli . Il difensore ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Sampdoria, sospiro di sollievo per Tonelli: Gli esami strumentali sul ginocchio destro hanno scongiurato problemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria sospiro Sampdoria, sospiro di sollievo per Tonelli Corriere dello Sport Sampdoria, sospiro di sollievo per Tonelli

GENOVA - Il pareggio indolore di ieri con il Brescia che ha chiuso il campionato della Sampdoria aveva lasciato in eredità l'apprensione per le condizioni di Lorenzo Tonelli. Il difensore blucerchiato ...

Tutte le partite disponibili su DAZN

00 con Brescia-Sampdoria: entrambe sconfitte durante l’ultimo turno, le squadre affronteranno la partita con mood differenti infatti se la squadra di Ranieri può tirare un sospiro di sollievo per i ...

GENOVA - Il pareggio indolore di ieri con il Brescia che ha chiuso il campionato della Sampdoria aveva lasciato in eredità l'apprensione per le condizioni di Lorenzo Tonelli. Il difensore blucerchiato ...00 con Brescia-Sampdoria: entrambe sconfitte durante l’ultimo turno, le squadre affronteranno la partita con mood differenti infatti se la squadra di Ranieri può tirare un sospiro di sollievo per i ...