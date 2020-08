Pietro Senaldi contro Giuseppe Conte: "Come Erdogan, se ci fosse un giudice ce n'è abbastanza per processarlo" (Di domenica 2 agosto 2020) Il prolungamento dello stato d'emergenza fino a metà ottobre stabilito da Conte non sta filando via con la disinvoltura che il premier avrebbe sperato. Sono sempre di più coloro che storcono il naso, e non solo dall'opposizione, dove Salvini e Meloni hanno denunciato che l'allungamento dei pieni poteri della presidenza del Consiglio serve a curare la salute del governo più di quella degli italiani. Lo stato d'emergenza è nelle grida del governo ma non nelle strade, dove la popolazione ha ripreso a vivere Come sempre, e neppure negli ospedali, che da quasi due mesi hanno i posti in terapia intensiva liberi. C'è una differenza abissale tra la realtà del Paese e quella del Palazzo, tant' è che su internet circola la foto di Conte ... Leggi su liberoquotidiano

