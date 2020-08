Dichiarazioni di Binotto GP Silverstone (Di domenica 2 agosto 2020) Mattia Binotto al termine del GP di Silverstone ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport F1, ritenendosi soddisfatto del risultato ottenuto oggi in gara con un podio insperato e favorito da quello che è successo a Bottas: “Charles è stato molto bravo, ieri in qualifica e oggi in gara. Soprattutto nel gestire le gomme. Sapevamo che con questa configurazione alare avevamo un vantaggio in qualifica e poi l’usura degli pneumatici era da gestire. Il nostro ingegnere ha fatto un buon lavoro da quel punto di vista, dando indicazione continue, non prendendosi rischi, Charles è stato molto paziente sin dal primo giro. Non ha mai spinto nelle curve veloci evitando di stressare troppo le coperture. L’andar piano per arrivare in fondo, questa è stata la sua gara. Gestita molto bene credo e ... Leggi su sport.periodicodaily

