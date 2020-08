Ronaldo: “Io volevo tornare all’Inter, mi sono sentito tradito. Il 5 maggio fu colpa nostra” (Di sabato 1 agosto 2020) L’ex bomber Ronaldo ha rilasciato un’ intervista a Sportweek nella quale ha trattato diversi argomenti, tra cui l’addio all‘Inter: “Sembra comodo dirlo dopo, ma è solo e soltanto la realtà: io volevo tornare all’Inter. Di più: ho fatto di tutto per tornare all’Inter. Ho aspettato tutto il tempo possibile per dare all’Inter il tempo di dirmi sì o no: quando non arriva né un sì né un no, vuol dire che è no. Per il Milan era sì e io in quel momento, più che traditore, mi sentivo un po’ tradito per essere stato “rifiutato”: era una scelta impopolare, ma nella mia vita non ho mai avuto paura di farne. E oggi per me non ha nessun senso chiedermi se ... Leggi su alfredopedulla

FabioAlampi : '....quando non arriva né un sì né un no, vuol dire che è no. Per il Milan era sì e io in quel momento, più che tra… - SantellaMarco : RT @Alex_Cavasinni: #Ronaldo: 'Molte persone in questi anni mi hanno detto: “Il silenzio di quella sera all'Olimpico, quando sei caduto url… - billo1901 : Ronny io ti voglio bene...Sei stato il più forte attaccante che abbia mai visto giocare in nerazzurro...Ma te ne se… - news24_napoli : Ronaldo: “Io volevo tornare all’Inter, mi sono sentito tradito. Il 5 maggio… - biscione_blog : @Boulanvilliers Ma l'ho detto anche io che ormai è finito. Dico che i primi due anni di Juve ha fatto bene poi è ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo “Io 'A scuatra oramaje è ttutta cu Gattuo i 'e frutte se vedono. 'Ncarraje pure tutt''e cagne IlNapolista