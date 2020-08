Posti pieni, la Lombardia non torna indietro: “Sui mezzi pubblici si possono utilizzare tutti” (Di sabato 1 agosto 2020) La Lombardia non segue il governo e non torna indietro: la Regione in una nota comunica che si potranno continuare ad utilizzare il 100% dei Posti a sedere e il 50% di quelli in piedi sui mezzi pubblici, almeno per il momento. Il Pirellone conferma il contenuto dell’ordinanza firmata proprio ieri, venerdì, nonostante in giornata sia arrivato il dietrofront per quanto riguarda almeno l’Alta velocità. Il provvedimento firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ripristinato la regola dei Posti alternati sulle Frecce di Trenitalia e sui treni Italo: “Ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta ... Leggi su ilfattoquotidiano

