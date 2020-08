Niente più distanziamento sui treni, gli scienziati contro Salvini ma la decisione è di Conte (Di sabato 1 agosto 2020) I membri del Comitato tecnico scientifico che affianca il Governo non approvano la decisione di togliere l’obbligo di distanziamento sui mezzi pubblici. Accusano una certa parte politica di sottovalutare il virus. Dal 31 luglio – riporta Rainews – i treni potranno tornare a viaggiare con il 100% dei posti occupati. Niente più distanziamento tra i … L'articolo Niente più distanziamento sui treni, gli scienziati contro Salvini ma la decisione è di Conte proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

