Napoli, carabiniere interviene per sedare una rissa: picchiato selvaggiamente, è grave (Di sabato 1 agosto 2020) Un carabiniere libero da servizio interviene per sedare una lite ma viene violentemente picchiato: è accaduto ieri, venerdì 31 luglio, a Castellammare, in provincia di Napoli. Due uomini, per ragioni ancora da appurare, hanno iniziato prima ad insultarsi, per poi passare alle mani. Un carabinieri fuori servizio ha così provato ad intervenire per sedare gli animi ma è stato preso di mira dai balordi e picchiato selvaggiamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del locale commissariato oltre ad un’ambulanza del 118. I medici hanno soccorso il militare e lo hanno condotto al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. Gli ... Leggi su tpi

