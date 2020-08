La sai l’ultima 2020 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica (Di sabato 1 agosto 2020) LA SAI L’ULTIMA 2020 dove vedere. Da sabato 18 luglio 2020 torna su Canale 5 il programma delle barzellette condotto da Ezio Greggio con le repliche della nuova edizione. Ecco di seguito gli orari, dove vedere il programma in tv e streaming. ANTICIPAZIONI E OSPITI La sai l’ultima 2020 dove vedere le puntate in tv e replica Il programma umoristico La sai l’ultima 2020 andrà in onda il sabato in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa a partire dal 21 giugno. La diretta sarà disponibile anche in streaming su mediasetplay.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. La ... Leggi su cubemagazine

