Incidente sulla A14, morta una ragazza 24enne (Di sabato 1 agosto 2020) Incidente drammatico sulla A14, morta una ragazza di 24 anni. sulla autostrada adriatica ancora sangue versato dopo un terribile sinistro Un Incidente sulla A14 finisce in tragedia, perché è morta una ragazza di 24 anni. Maria Chiara Caruso, il nome della vittima, si trovava sull’autostrada alle prime ore del mattino quando avrebbe perso il controllo della sua Lancia Y. Viaggiava in direzione Ravenna-Lugo, forse per tonare a casa (era lughese) quando poco prima di Bagnacavallo è rimasta vittima di una terribile tragedia. La sua vettura si è schiantata contro il guard-rail e non c’è stato nulla da fare. Inutili anche i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 accorsi subito sul posto. ... Leggi su bloglive

